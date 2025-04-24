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11:53, 24 апреля 2025Мир

Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

Times: Европа смягчилась в намерении отправить миротворцев на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новостей

Входящие в «коалицию желающих» европейские страны смягчились в намерении отправить миротворцев на Украину. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Times.

«Во время переговоров в Лондоне это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось», — отмечает издание.

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Как заметили собеседники Times, Франция и Великобритания опасаются, что Россия может счесть франко-британскую инициативу отправки миротворцев на Украину как одностороннюю меру и не примет ее. Однако источники газеты подчеркивают, что Лондон не готов отказаться от этих планов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал угрозой для страны присутствие миротворцев стран НАТО на Украине. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях.

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