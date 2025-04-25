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16:49, 25 апреля 2025Россия

18-летняя россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась

В Туапсе возбудили дело на прикурившую сигарету от Вечного огня девушку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Туапсе 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете (СК).

Россиянка прикуривала сигарету от пламени Вечного огня на мемориале «Горка героев» и попала на видео. Впоследствии она поплатилась за это.

Задержавшим ее полицейским девушка призналась, что поступила так «по своей глупости», следует из опубликованного полицией видео.

Как уточнили в СК, дело завели по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области группа подростков осквернила Вечный огонь. Они вставляли бутылки и топтали пламя, пытаясь его потушить.

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