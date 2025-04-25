18-летняя россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась

В Туапсе 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете (СК).
Россиянка прикуривала сигарету от пламени Вечного огня на мемориале «Горка героев» и попала на видео. Впоследствии она поплатилась за это.
Задержавшим ее полицейским девушка призналась, что поступила так «по своей глупости», следует из опубликованного полицией видео.
Как уточнили в СК, дело завели по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области группа подростков осквернила Вечный огонь. Они вставляли бутылки и топтали пламя, пытаясь его потушить.