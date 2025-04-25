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13:36, 25 апреля 2025Ценности

46-летний актер «Американского пирога» изменился до неузнаваемости после похудения

Актер «Американского пирога» Джейсон Биггс похудел и изменился до неузнаваемости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Звезда фильма «Американский пирог» Джейсон Биггс изменился до неузнаваемости после похудения. Материал приводит Daily Mail.

46-летнего актера запечатлели на благотворительном гала-вечере City Harvest Gala: Carnaval в Нью-Йорке. Он предстал перед камерами в темно-синем костюме, который состоял из приталенного пиджака и узких брюк. Также артист надел белую рубашку и черные мокасины.

В интервью Биггс рассказал, что сбросил 18 килограммов. По словам артиста, он стал употреблять здоровую пищу, много кататься на велосипеде и заниматься спортом. Кроме того, похудению поспособствовал стресс, отметил собеседник издания.

«Отчасти это произошло из-за того, что я снял свой первый фильм. Наверное, это был самый стрессовый момент в моей жизни, по крайней мере в профессиональном плане», — указал он.

Ранее в апреле внешность младшего сына американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофера Шварценеггера после похудения вызвала споры в сети.

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