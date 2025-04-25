66-летняя Мишель Пфайффер снялась в купальнике

66-летняя актриса Мишель Пфайффер снялась в синем купальнике в шезлонге

Американская актриса и продюсер Мишель Пфайффер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 3,4 миллиона подписчиков.

66-летняя звезда фильма «Лицо со шрамом» предстала перед камерой, лежа в шезлонге. Она надела ярко-синий слитный купальник с косточками и глубоким декольте и голубой пляжный мини-халат, продемонстрировав обнаженные ноги.

Также знаменитость дополнила образ широкополой плетеной шляпой и солнцезащитными очками на цепочке, украшенными бусинами.

В марте 2024 года Мишель Пфайффер показала внешность без макияжа и восхитила фанатов

