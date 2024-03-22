Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:42, 22 марта 2024Ценности

65-летняя Мишель Пфайффер показала внешность без макияжа и восхитила фанатов

Фото: @michellepfeifferofficial

Американская актриса и продюсер Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа на новом фото и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя знаменитость запечатлела себя на заднем сиденье автомобиля. Она позировала перед камерой в пальто песочного оттенка и черной водолазке. При этом звезда распустила волосы и отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Поклонники оценили снимок в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Красавица», «Восхитительная», «Самая прекрасная женщина во вселенной», — заявили юзеры.

Ранее в марте американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу также показала естественную внешность в новом видео.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

      В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

      На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

      Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

      В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

      Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

      Жители обстреливаемого Белгорода пожаловались на закрытые подвалы

      «Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

      МИД ввел санкции против десятков граждан Канады за поддержку ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше