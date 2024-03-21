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11:49, 21 марта 2024Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без макияжа

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 51-летняя звезда «Железного человека» предстала на фоне дома в вязаной кофте бежевого цвета с полосками от розовых до бордовых оттенков. При этом на кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя натуральный внешний вид без косметических дефектов.

Помимо этого, Пэлтроу собрала светлые волосы в небрежный пучок, а в качестве аксессуаров она выбрала очки с леопардовым принтом на оправе.

Ранее в марте Гвинет Пэлтроу без макияжа снялась в бикини. На размещенном снимке звезда позировала, лежа на белой подушке, рядом с супругом Брэдом Фэлчаком. Знаменитость примерила черный купальник.

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      Екатерина Ештокина
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      51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без макияжа

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