51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без макияжа

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 51-летняя звезда «Железного человека» предстала на фоне дома в вязаной кофте бежевого цвета с полосками от розовых до бордовых оттенков. При этом на кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя натуральный внешний вид без косметических дефектов.

Помимо этого, Пэлтроу собрала светлые волосы в небрежный пучок, а в качестве аксессуаров она выбрала очки с леопардовым принтом на оправе.

Ранее в марте Гвинет Пэлтроу без макияжа снялась в бикини. На размещенном снимке звезда позировала, лежа на белой подушке, рядом с супругом Брэдом Фэлчаком. Знаменитость примерила черный купальник.