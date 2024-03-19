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04:30, 19 марта 2024Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу без макияжа снялась в бикини

Актриса Гвинет Пэлтроу снялась на отдыхе в черном бикини и без макияжа

Фото: @GwynethPaltrow

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась на отдыхе в откровенном наряде и без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 51-летняя звезда «Железного человека» предстала, лежа на белой подушке, с супругом, Брэдом Фэлчаком. Знаменитость примерила черное бикини, состоящее из бюстгальтера на тонких бретелях и плавок.

Помимо этого, она надела солнцезащитные очки с леопардовым принтом и отказалась от мейкапа, демонстрируя ровный тон кожи без видимых мимических морщин. Вдобавок Пэлтроу распустила длинные светлые волосы.

Ранее в мае Гвинет Пэлтроу показала фигуру в мини-юбке. Звезда «Железного человека» поделилась серией снимков, на которых примерила несколько комплектов одежды.

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      Екатерина Ештокина
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