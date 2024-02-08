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10:20, 8 февраля 2024Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в мини-юбке

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.com

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала фигуру на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя звезда «Железного человека» поделилась серией снимков, на которых примерила несколько комплектов одежды. Так, на одном размещенном кадре знаменитость предстала в белой футболке и джинсовой мини-юбке. Кроме того, она надела кроксы в тон верху и очки с прозрачными линзами. При этом можно заметить, что Пэлтроу отказалась от макияжа и распустила свои волосы.

Фото: @gwynethpaltrow

Поклонники восхитились моложавым внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Природная красота в лучшем проявлении», «Такая красивая», «Молодо выглядишь», «Сногсшибательная», «Прекрасные ноги», — высказывались они.

В ноябре 2023 года Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. Так, она рассказала, что для поддержания моложавого внешнего вида регулярно пьет лимонную воду или воду с хлорофиллом по утрам. Помимо этого, она призналась, что любит принимать целебные, по ее мнению, звуковые ванны.

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      Мария Винар
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