Археологи нашли останки женщины из высшего общества древней цивилизации

В Перу нашли 5000-летнюю могилу женщины из высшего общества цивилизации Караль

На побережье в Перу обнаружили выкопанную около пяти тысяч лет назад могилу женщины, которая, предположительно, принадлежала высшему обществу древней цивилизации Караль. Об этом сообщает Reuters.

Археологи нашли женские останки в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Гробница была уставлена корзинами с подношениями, вазами и тыквами. В качестве украшения также использовался клюв тукана. Все это, по мнению археологов, демонстрирует высокое положение женщины.

Предполагается, что женщины не стало в возрасте 20-35 лет. Вероятно, она была частью древней цивилизации Караль. Как объяснили археологи, одноименный город считается старейшим в Южной Америке: он был заселен в то же время, что и древнеегипетская, китайская и шумерская цивилизации, — около трех тысяч лет до нашей эры. При этом Караль, расположенный примерно в 180 километрах от перуанской столицы Лимы, развивался в полной изоляции. Находка доказала, что в этой цивилизации не только мужчины имели вес в обществе.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее глаза были закрыты двумя морскими раковинами. Рядом лежал большой камень из зеленой глины, а на лбу — несколько фрагментов керамики.