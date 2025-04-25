Азербайджан и ЕС обсудили вопросы безопасности

Глава МИД Азербайджана Байрамов обсудил с Каллас вопросы безопасности

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас вопросы региональной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД, передает ТАСС.

Также сообщается, что в переговорах внимание уделялось текущим вопросам энергетики, торговли, транспорта и перехода к зеленой экономике, а также вклада Азербайджана в региональную взаимосвязанность и поставку чистой энергии. Байрамов отметил, что для подписания мирного соглашения с Ереваном необходимо, чтобы Армения убрала из своей конституции претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал ЕС не вмешиваться в отношения страны с соседями. Он признался, что удивился, услышав о высказывании фон дер Ляйен о необходимости открытия границ между Азербайджаном и Арменией и между Арменией и Турцией для реализации торговых коридоров.