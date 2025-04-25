Банда российских милиционеров расправилась с 11 людьми и попалась спустя 25 лет

На Урале завершено расследование дела банды полицейских, убивших 11 человек

В Екатеринбурге следователи завершили расследование дела в отношении лидера банды милиционеров, которые расправились с 11 россиянами больше 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Предполагаемым лидером группировки оказался 63-летний местный житель. На момент совершения преступлений он работал начальником отделения по незаконному обороту наркотиков.

Всего в состав банды входили пять человек, в том числе и другие сотрудники милиции. По версии следствия, в период с октября 1999 года по ноябрь 2000-го они расправились с 11 людьми. Одно из этих преступлений злоумышленники совершили по найму.

Сейчас их лидеру грозит до 20 лет лишения свободы по пунктам «а», «д», «ж», «з» и «к» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц по найму, совершенное группой лиц и группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, бандитизмом, а также с целью скрыть другое преступление») УК РФ. Вскоре он предстанет перед судом.

Ранее в Самарской области мужчине предъявили обвинение в создании банды и расправе, совершенной 30 лет назад.

