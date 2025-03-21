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17:12, 21 марта 2025Силовые структуры

Россиянину предъявили обвинение в расправе и создании банды 30 лет назад

В Самарской области мужчине предъявили обвинение в создании банды 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Самарской области мужчине предъявили обвинение в создании банды и расправе, совершенной 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Расследование ведется по уголовным делам по статьям 209 («Создание, руководство и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организаций») УК РФ и 102 («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, способом, опасным для жизни многих людей») УК РСФСР.

В рамках расследования преступления, совершенного в ноябре 2022 года по факту поджога магазина ритуальных услуг, которое привело к получению двумя людьми травм, несовместимых с жизнью. Было установлено, что один из исполнителей является участником банды «Сиротинские» и находится в международном розыске.

По данным следствия, в марте 1994 года была создана преступная группа с целью нападения на граждан и организации. В ее состав входило 11 человек. На вооружении у банды было огнестрельное оружие и боеприпасы. Участники группировки совершали расправы и занимались вымогательством на территории Самарской области.

30 мая 1994 года в Тольятти в ходе перестрелки из-за передела автомобильного бизнеса между бандами два человека получили ранения, несовместимые с жизнью, и несколько пострадало. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, организатором и исполнителем был основатель преступной группы «Сиротинские».

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия для установления всех соучастников и обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что полиция задержала расправившегося с пенсионером российского уголовника спустя 14 лет.

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