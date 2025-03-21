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14:55, 21 марта 2025Силовые структуры

Полиция задержала расправившегося с пенсионером российского уголовника спустя 14 лет

В Москве 14 лет спустя задержали уголовника, расправившегося с пенсионером
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Москве задержали ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в расправе над 78-летним пенсионером 14 лет назад. Об этом в пятницу, 21 марта, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в июле 2011 года 32-летний ранее судимый приезжий вместе с сообщником пришел к пожилому мужчине, с которым они были знакомы, в его квартиру на Ивантеевской улице. Подозреваемые удушили хозяина, после чего похитили ноутбук, фотоаппарат, пневматический пистолет и ключи от квартиры. Розыск злоумышленников по горячим следам результатов не дал.

Годы спустя с помощью современных методов судебно-дактилоскопической экспертизы, которую провели специалисты ЭКЦ МВД России, удалось выйти на след подозреваемых.

Ранее в Москве 14 лет спустя задержали подозреваемого в стрельбе в центре столицы в 2011 году.

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