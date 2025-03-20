Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:26, 20 марта 2025Силовые структуры

Расстрелявший людей россиянин 14 лет скрывался под личностью умершего брата

В Москве задержали мужчину, расстрелявшего в 2011 году двух человек
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГСУ СК России по г. Москве

В Москве 14 лет спустя задержали подозреваемого в стрельбе в центре столицы в 2011 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 сентября 2011 года подозреваемый поссорился с двумя мужчинами из-за девушки. В ходе конфликта он выхватил пистолет и выстрелил в соперников. Одному из них, несмотря на все усилия врачей, выжить не удалось. В ходе нового изучения материалов дела удалось установить, что фигурант проживает на территории столицы по документам своего умершего брата. 
 
Следователи столичного управления СКР провели с задержанным следственные действия, ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что трех расправившихся с лидером ОПГ «Ташкентские» киллеров задержали спустя 16 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный из армии генерал Попов из СИЗО обратился к Путину. Он просит вернуть его в строй и помочь в сложной ситуации

    Белый дом уличил Минобразования в воровстве вместо обучения детей

    Дачников предупредили об опасных последствиях похолодания в Москве

    Названа причина ухудшения сна весной

    Власти российского города вновь разрешили лежать на лавочках

    Россиянам назвали обязательные действия на даче в апреле

    Расстрелявший людей россиянин 14 лет скрывался под личностью умершего брата

    В Польше сообщили о подготовке многовариантной операции на Украине

    В российском поселке пожаловались на льющуюся из крана черную жижу

    Усеянный человеческими останками пляж в российском городе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше