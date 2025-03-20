Расстрелявший людей россиянин 14 лет скрывался под личностью умершего брата

В Москве задержали мужчину, расстрелявшего в 2011 году двух человек

В Москве 14 лет спустя задержали подозреваемого в стрельбе в центре столицы в 2011 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 сентября 2011 года подозреваемый поссорился с двумя мужчинами из-за девушки. В ходе конфликта он выхватил пистолет и выстрелил в соперников. Одному из них, несмотря на все усилия врачей, выжить не удалось. В ходе нового изучения материалов дела удалось установить, что фигурант проживает на территории столицы по документам своего умершего брата.



Следователи столичного управления СКР провели с задержанным следственные действия, ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что трех расправившихся с лидером ОПГ «Ташкентские» киллеров задержали спустя 16 лет.