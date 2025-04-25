Блогерша поделилась секретом стюардесс для защиты вещей в чемодане от помятости

Блогерша, прославившаяся в соцсетях благодаря лайфхакам из путешествий, поделилась секретом, которым пользуются стюардессы, чтобы защитить вещи в чемодане от помятости. Своим опытом она поделилась с подписчиками в TikTok.

Девушка с ником BeachyKJ, которая называет себя дочерью стюардессы, рассказала, что бортпроводники складывают легко мнущиеся вещи в хлопковую одежду, а затем сворачивают в трубочку. Таким образом, по ее словам, создается натяжение и не появляются складки.

Кроме того, девушка порекомендовала всегда брать с собой в поездку шелковый платок. «Обычно я беру с собой шелковый платок и убираю под него волосы в самолете. Это позволяет избежать заломов. Но также платок может пригодиться как аксессуар», — отметила блогерша.

Вдобавок эксперт порекомендовала приобрести специальные впитывающие влагу салфетки и класть их между вещами в чемодане — это позволит оставаться одежде свежей и приятно пахнущей.

Ранее в апреле эта же блогерша назвала способ, который используют стюардессы для борьбы с забывчивостью. По ее словам, бортпроводники часто оставляют в сейфе в номере отеля одну туфлю — таким образом, когда постояльцы начинают собираться, они замечают, что в чемодане не хватает одной пары обуви и вспоминают о вещах, сложенных в сейф.