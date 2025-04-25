Россия резко ускорила бурение новых нефтяных скважин

Bloomberg: Россия ускорила бурение нефтяных скважин до максимума за пять лет

На фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ и снятия части западных санкций российские нефтяные компании резко ускорили бурение новых нефтяных скважин. Об этом пишет Bloomberg.

Уровень активности более чем на треть превышает тот, что наблюдался до начала боевых действий на Украине. Издание отмечает, что такая ситуация свидетельствует об устойчивости отрасли к западным санкциям, которые должны были ограничить доступ к технологиям и оборудованию и тем самым подорвать способность России добывать нефть.

По оценке Рональда Смита из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, буровая активность говорит о возможности России довести добычу нефти и конденсата до 11-11,5 миллиона баррелей в сутки. Это почти столько же, сколько добывалось в стране в 2016 году. Основной причиной сохранения возможностей для бурения стало довольно слабое исполнение санкций.

Отдельные иностранные нефтесервисные компании, такие как SLB и Weatherford International, остались на рынке, а другие продали подразделения местным менеджерам, то есть оборудование и опыт остались в стране. За три года компаниям удалось найти альтернативных поставщиков оборудования и разработать свои аналоги, пусть и не самые передовые.

По оценкам консалтинговой компании «Яков и партнеры», сейчас около 95 процентов добычи нефти и конденсата в стране ведется на месторождениях, введенных в эксплуатацию в советские годы. Их запасы не исчерпаны, но теперь добывать там нефть становится сложнее, требуется прикладывать больше усилий, что и может объяснять рост бурения.

При этом бурение с целью поиска новых запасов нефти в первые два месяца года существенно снизилось — с 68 километров в прошлом году до 46 километров.

В «Яков и партнеры» полагают, что сокращение разведочного бурения связано с отсутствием передовых технологий, которые нужны для освоения особо сложных запасов. Дмитрий Касаткин, партнер компании Kasatkin Consulting, также напоминает, что в условиях неопределенности на рынке компании традиционно отказываются от разведки для экономии средств.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал пересмотреть текущий уровень цены отсечения в бюджетном правиле, установленный на уровне 60 долларов за баррель, в сторону снижения. Такая мера снизит доходы бюджета, однако позволит не допустить исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне падения мировых цен, особенно если такая ситуация затянется надолго.