Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 25 апреля 2025Экономика

Россия резко ускорила бурение новых нефтяных скважин

Bloomberg: Россия ускорила бурение нефтяных скважин до максимума за пять лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ и снятия части западных санкций российские нефтяные компании резко ускорили бурение новых нефтяных скважин. Об этом пишет Bloomberg.

Уровень активности более чем на треть превышает тот, что наблюдался до начала боевых действий на Украине. Издание отмечает, что такая ситуация свидетельствует об устойчивости отрасли к западным санкциям, которые должны были ограничить доступ к технологиям и оборудованию и тем самым подорвать способность России добывать нефть.

По оценке Рональда Смита из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, буровая активность говорит о возможности России довести добычу нефти и конденсата до 11-11,5 миллиона баррелей в сутки. Это почти столько же, сколько добывалось в стране в 2016 году. Основной причиной сохранения возможностей для бурения стало довольно слабое исполнение санкций.

Материалы по теме:
Китай нанес США ответный удар в торговой войне. Как противостояние отразится на России?
Китай нанес США ответный удар в торговой войне.Как противостояние отразится на России?
9 апреля 2025
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025

Отдельные иностранные нефтесервисные компании, такие как SLB и Weatherford International, остались на рынке, а другие продали подразделения местным менеджерам, то есть оборудование и опыт остались в стране. За три года компаниям удалось найти альтернативных поставщиков оборудования и разработать свои аналоги, пусть и не самые передовые.

По оценкам консалтинговой компании «Яков и партнеры», сейчас около 95 процентов добычи нефти и конденсата в стране ведется на месторождениях, введенных в эксплуатацию в советские годы. Их запасы не исчерпаны, но теперь добывать там нефть становится сложнее, требуется прикладывать больше усилий, что и может объяснять рост бурения.

При этом бурение с целью поиска новых запасов нефти в первые два месяца года существенно снизилось — с 68 километров в прошлом году до 46 километров.

В «Яков и партнеры» полагают, что сокращение разведочного бурения связано с отсутствием передовых технологий, которые нужны для освоения особо сложных запасов. Дмитрий Касаткин, партнер компании Kasatkin Consulting, также напоминает, что в условиях неопределенности на рынке компании традиционно отказываются от разведки для экономии средств.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал пересмотреть текущий уровень цены отсечения в бюджетном правиле, установленный на уровне 60 долларов за баррель, в сторону снижения. Такая мера снизит доходы бюджета, однако позволит не допустить исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне падения мировых цен, особенно если такая ситуация затянется надолго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Москвой взорвали автомобиль. Погиб высокопоставленный офицер Генштаба

    В Госдуме высказались о критике в адрес не создающих семьи 30-летних россиян

    В России плиты с братской могилы защитников Сталинграда с их именами выбросили на помойку

    Раскрыты ответные требования Европы и Украины к США по мирному урегулированию

    Стало известно о «добивании» ВСУ в Курской области

    Россиянка обвинила учительницу с Украины в издевательствах над дочерью-четвероклассницей

    ЦБ сообщил о снижении темпов роста цен в России

    Трамп окончательно определился с присоединением Гренландии и Канады

    Apple перенесет производство iPhone в Индию

    В России захотели ввести одно ограничение для курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости