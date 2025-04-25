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07:17, 25 апреля 2025Силовые структуры

Бывший сотрудник российской полиции пойдет под суд по делу о взятках

В Красноярске осудят бывшего сотрудника полиции по делу о взятках
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Красноярске осудят бывшего сотрудника полиции по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа 2018 года по май 2023 года обвиняемый получил от предпринимателя взятки на сумму около 400 тысяч рублей. За это вознаграждение сотрудник полиции помогал сократить число проверок деятельности предпринимателя, который занимался городскими пассажирскими перевозками.

Обвиняемый находится под стражей. Взяткодателя освободили от уголовной ответственности по статье 291 («Дача взятки») УК РФ в связи с добровольным сообщением о факте передачи взятки и сотрудничестве со следствием.

Ранее сообщалось, что двое менеджеров «Россетей» получили сроки за многомиллионную взятку.

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