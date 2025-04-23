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16:50, 23 апреля 2025Силовые структуры

Двое менеджеров «Россетей» получили сроки за многомиллионную взятку

В Москве суд вынес приговор менеджерам «Россетей» по делу о крупной взятке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Щербинский районный суд Москвы приговорил менеджеров энергосетевой компании «Россети» Алексея Сычева и Владимира Медникова за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранты дела признаны виновными по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Сычев получил девять лет колонии строгого режима, а Медников — 8,5 года.

Речь идет о бывшем начальнике управления капитального строительства филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» — Медникове и его заместителе Сычеве, уточняет РИА Новости. Они предложили гендиректору фирмы за вознаграждение оказать содействие его предприятию в заключении ряда договоров и обещали ему покровительство. Сычева задержали при получении части взятки в 5,5 миллиона рублей. Суммарно осужденные получили 17,7 миллиона рублей.

Каждый из фигурантов оштрафован на 35,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что главу департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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