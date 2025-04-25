Экономика Калифорнии стала четвертой по величине в мире

Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил о выходе экономики штата на 4 место в мире

ВВП Калифорнии в прошлом году достиг 4,1 триллиона долларов, что позволяет американскому штату обойти Японию (4,02, триллиона) и подняться на четвертое место в мире, уступая только США, Китаю и Германии. Об этом со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Такие расчеты носят неофициальный характер, так как судить о ВВП региона можно только с множеством допущений. Тем не менее в Калифорнии, самом населенном штате США, где проживают 40 миллионов человек (12 процентов от всего населения страны), регулярно выделяют размер собственной экономики и ее рост.

Так, в сообщении указано, что в 2024 году ВПП Калифорнии вырос на 6 процентов, что выше, чем у трех ведущих экономик: США (5,3 процента), Китай (2,6 процента) и Германия (2,9 процента). Средний рост экономики штата в период с 2021 по 2024 годы равен 7,5 процента, что говорит о долгосрочном характере тенденции.

Впрочем, по словам Ньюсома, через пару лет штат может вернуться на пятое место, потому что ему и Японии на пятки наступает Индия. В 2024 году ВВП самой населенной страны мира достиг 3,9 триллиона долларов, а динамика роста позволяет предположить, что в 2026 году она в состоянии обогнать претендентов на четвертое место.

В заявлении губернатор, остающийся одним из самых влиятельных членов Демократической партии, подверг критике политику президента Дональда Трампа в части импортных пошлин. По его словам, торговые войны республиканца со всем миром угрожают благосостоянию штата США.