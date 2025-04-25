Чичваркин отреагировал на пост о стиле Педро Паскаля

Бизнесмен Евгений Чичваркин отреагировал на пост о стиле Педро Паскаля в X

Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в России иностранным агентом) высказался о стиле чилийско-американского актера Педро Паскаля. Обсуждения появились в X (бывший Twitter).

Пользовательница с никнеймом @slepestok1 опубликовала пост, в котором назвала Паскаля одним из самых стильных мужчин современности и показала несколько его образов. Публикация стала вирусной и набрала 279 тысяч просмотров на платформе.

Чичваркин, в свою очередь, отреагировал на популярный пост. «Пффф», — написал бизнесмен в комментариях.

Ранее в апреле журналисты Radar раскрыли новые детали отношений актера Педро Паскаля и телезвезды Дженнифер Энистон. По словам инсайдеров, пару действительно связывают романтические отношения, но сейчас они не готовы к серьезному роману.