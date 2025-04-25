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17:03, 25 апреля 2025Ценности

Чичваркин отреагировал на пост о стиле Педро Паскаля

Бизнесмен Евгений Чичваркин отреагировал на пост о стиле Педро Паскаля в X
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tot_samy_chichvarkin

Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в России иностранным агентом) высказался о стиле чилийско-американского актера Педро Паскаля. Обсуждения появились в X (бывший Twitter).

Пользовательница с никнеймом @slepestok1 опубликовала пост, в котором назвала Паскаля одним из самых стильных мужчин современности и показала несколько его образов. Публикация стала вирусной и набрала 279 тысяч просмотров на платформе.

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Чичваркин, в свою очередь, отреагировал на популярный пост. «Пффф», — написал бизнесмен в комментариях.

Ранее в апреле журналисты Radar раскрыли новые детали отношений актера Педро Паскаля и телезвезды Дженнифер Энистон. По словам инсайдеров, пару действительно связывают романтические отношения, но сейчас они не готовы к серьезному роману.

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