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17:49, 24 апреля 2025Ценности

Раскрыты новые детали отношений Педро Паскаля и Дженнифер Энистон

Radar: Педро Паскаля и Дженнифер Энистон связывают романтические отношения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Журналисты Radar раскрыли новые детали отношений актера Педро Паскаля и телезвезды Дженнифер Энистон. Подробности опубликованы на сайте издания.

По словам инсайдеров, пару действительно связывают романтические отношения, но сейчас они не готовы к серьезному роману. «Им нравится проводить время вместе. Во многих отношениях они отличная пара, но они также находятся на разных жизненных позициях. Они оба считают, что для них лучше веселиться без каких-либо ожиданий, чем взять на себя большие обязательства», — говорят источники.

На данный момент Паскаль и Энистон не хотят привлекать лишнего внимания к своей личной жизни, поэтому они долгое время скрывали факт своего общения. «Когда все вскрылось, они вошли в фазу отрицания, надеясь, что слухи развеются», — подытожили анонимные собеседники.

В марте Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон, когда звезд заподозрили в романтических отношениях после их совместного ужина в ресторане Tower Bar в Западном Голливуде.

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