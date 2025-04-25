Для экономики России сильный рубль оказался опаснее слабого

Профессор Капустина: Падение доллара до 30-40 рублей обернется катастрофой

Если доллар длительное время будет стоить меньше 75 рублей, то российский бюджет недополучит довольно серьезные суммы, что может обернуться его дефицитом и потребовать экстренных мер. Об этом предупредила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. Ее процитировало агентство «Прайм».

Если же стоимость американской валюты рухнет до 30-40 рублей, то это обернется катастрофическими последствиями. Доходная часть бюджета бы стремительно обрушилась, а многие государственные программы, социальные обязательства и военные расходы оказались бы под угрозой. Иными словами, как пояснила экономист, чересчур сильный рубль может привести к более разрушительным результатам нежели слабый. Поэтому для российской экономики оптимальная стоимость доллара — 85-100 рублей.

Ранее сообщалось, что 24 апреля Банк России повысил официальный курс доллара до 82,86 рубля, а евро, до 94,71 рубля.