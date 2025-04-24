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18:17, 24 апреля 2025Экономика

ЦБ заметно повысил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 25 апреля на уровне в 82,86 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 25 апреля, составят 82,86 рубля. Для сравнения: в четверг, 24-го числа, официальный курс доллара находился на уровне в 82,36 рубля. Таким образом, котировки повысили примерно на 50 копеек. Официальный курс евро регулятор поднял на 14 копеек, до 94,71 рубля. Котировки юаня составят примерно 11,4 рубля (плюс шесть копеек).

ЦБ поднимает курс доллара третий день подряд. Ранее регулятор повысил котировки американской валюты на 90 копеек. Таким образом, за последние два дня Центробанк поднял официальный курс доллара почти на полтора рубля.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что ослабление рубля будет носить долгосрочный характер на фоне ожидаемого снижения цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть. При таком раскладе курс доллара может пробить отметку в 100 рублей к началу осени 2025 года, предупредила эксперт. Опрошенные ЦБ аналитики, в свою очередь, спрогнозировали котировки американской валюты в этом году на уровне в 95,2 рубля.

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