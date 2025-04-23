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18:19, 23 апреля 2025Экономика

ЦБ поднял официальный курс доллара

ЦБ поднял курс доллара на 24 апреля выше 82 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Российский Центробанк поднял официальный курс доллара на четверг, 24 апреля, выше 82 рублей. По расчетам на завтра американская валюта стоит 82,36 рубля, евро — 94,57 рубля, а юань — 11,33 рубля, говорится в материалах на сайте регулятора.

То есть доллар подорожал почти на рубль, евро — более чем на 50 копеек, юань прибавил 22 копейки. Официальные курсы иностранных валют используются в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Мосбиржи. Они нужны, например, для расчетов по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль, евро/рубль, доллар/юань и других.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев сказал, что тем, кто планирует формировать долгосрочные сбережения или их часть в долларах, стоит задуматься над покупкой американской валюты уже сейчас.

«Это очень индивидуальная история, где рекомендации будут зависеть от того, сколько денег у человека, как долго он готов копить. Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — констатировал он.

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