ЦБ поднял официальный курс доллара

Российский Центробанк поднял официальный курс доллара на четверг, 24 апреля, выше 82 рублей. По расчетам на завтра американская валюта стоит 82,36 рубля, евро — 94,57 рубля, а юань — 11,33 рубля, говорится в материалах на сайте регулятора.
То есть доллар подорожал почти на рубль, евро — более чем на 50 копеек, юань прибавил 22 копейки. Официальные курсы иностранных валют используются в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Мосбиржи. Они нужны, например, для расчетов по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль, евро/рубль, доллар/юань и других.
В недавнем разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев сказал, что тем, кто планирует формировать долгосрочные сбережения или их часть в долларах, стоит задуматься над покупкой американской валюты уже сейчас.
«Это очень индивидуальная история, где рекомендации будут зависеть от того, сколько денег у человека, как долго он готов копить. Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — констатировал он.