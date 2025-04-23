ЦБ поднял официальный курс доллара

ЦБ поднял курс доллара на 24 апреля выше 82 рублей

Российский Центробанк поднял официальный курс доллара на четверг, 24 апреля, выше 82 рублей. По расчетам на завтра американская валюта стоит 82,36 рубля, евро — 94,57 рубля, а юань — 11,33 рубля, говорится в материалах на сайте регулятора.

То есть доллар подорожал почти на рубль, евро — более чем на 50 копеек, юань прибавил 22 копейки. Официальные курсы иностранных валют используются в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Мосбиржи. Они нужны, например, для расчетов по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль, евро/рубль, доллар/юань и других.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев сказал, что тем, кто планирует формировать долгосрочные сбережения или их часть в долларах, стоит задуматься над покупкой американской валюты уже сейчас.

«Это очень индивидуальная история, где рекомендации будут зависеть от того, сколько денег у человека, как долго он готов копить. Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — констатировал он.