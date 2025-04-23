Россиянам дали совет по покупке долларов

Экономист Беляев: Планирующим купить доллары стоит сделать это сейчас

Планирующим формировать долгосрочные сбережения или их часть в долларах россиянам стоит задуматься над покупкой американской валюты уже сейчас, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он объяснил, что, ввиду особенностей российской экономики, в перспективе вероятно укрепление доллара к рублю.

«Это очень индивидуальная история, где рекомендации будут зависеть от того, сколько денег у человека, как долго он готов копить. Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — заметил экономист.

Вместе с тем, по его словам, если человек решительно настроен на формирование сбережений в долларах, именно сейчас может быть лучшее время для покупки американской валюты. Беляев объяснил, что, по всем прогнозам, уже в ближайшей перспективе доллар начнет постепенно укрепляться к рублю. Экономист также подчеркнул, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях в валюту.

«Надо учитывать, что покупается и продается доллар по разному курсу. И, чтобы выиграть или хотя бы выйти в ноль, нужно дождаться, чтобы доллар укрепился существенно, процентов на 10. Надо сесть и подсчитать, сколько теоретически можно выиграть, купив по курсу 82-83 рубля за доллар, а продав по 91-92. Нужно посмотреть, насколько существенная сумма для вас получится,» — предложил Беляев.

В понедельник, 21 апреля, расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года.

Ранее индекс доллара впервые с марта 2022 года опустился ниже 98 пунктов. Он рассчитывается на основании шести валют торговых партнеров США — евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.