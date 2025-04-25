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16:58, 25 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила поджог здания регионального исполнительного комитета

В Липецке арестован мужчина, готовивший теракт по указу украинских террористов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Липецке сотрудники регионального управления ФСБ России предотвратили поджог здания регионального исполкома одной из политических партий и задержали местного жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Сейчас он арестован.

По информации правоохранителей, фигурант действовал по указу украинских террористов — членов запрещенной в России террористической организации.

По сообщению РИА Новости, в указанном здании хранится гуманитарная помощь для Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в Самарской области неизвестный ночью поджег здание администрации Кошкинского района.

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