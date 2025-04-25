ФСБ задержала собиравшего данные о дислокации средств ПВО в российском городе иностранца

В Сочи задержан гражданин Румынии, собиравший данные о дислокации средств ПВО

В Сочи сотрудники ФСБ задержали гражданина Румынии, собиравшего данные о дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, иностранец 2002 года рождения занимался разведывательной деятельности в пользу украинских спецслужб.

Правоохранители установили, что летом 2024 года по указу спецслужб Украины мужчина собрал и передал информацию о местах дислокации расположенных в Сочи средств ПВО.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали россиянина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы.

