ФСБ задержала собиравшего данные о дислокации средств ПВО в российском городе иностранца

В Сочи сотрудники ФСБ задержали гражданина Румынии, собиравшего данные о дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным агентства, иностранец 2002 года рождения занимался разведывательной деятельности в пользу украинских спецслужб.
Правоохранители установили, что летом 2024 года по указу спецслужб Украины мужчина собрал и передал информацию о местах дислокации расположенных в Сочи средств ПВО.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали россиянина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы.