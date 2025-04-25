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10:09, 25 апреля 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ собиравшего данные о российской ПВО гражданина Румынии попало на видео

ФСБ сняла на видео собиравшего для Киева данные о ПВО в Сочи гражданина Румынии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала собиравшего данные о дислокации средств ПВО в российском городе иностранца

ФСБ показала на видео задержание гражданина Румынии, собиравшего для Киева данные о средствах ПВО в Сочи. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как правоохранители подбежали на улице к фигуранту, повалили его на асфальт и надели наручники. Затем показан допрос иностранца. Он рассказал, что общался с куратором — старшим уполномоченным в разведке Украины, который представился Владимиром. По словам мужчины, по дороге из Сочи в Адлер он увидел расчет ПВО, отметил это место на карте и отправил куратору.

Ранее сообщалось, что задержанный — 2002 года рождения.

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