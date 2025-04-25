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12:20, 25 апреля 2025Бывший СССР

Гагаузия отвергла требования Кишинева праздновать День Европы вместо Дня Победы

Узун: Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гагаузия как автономное территориальное образование (АТО) в составе Молдавии отказало Кишиневу в требовании праздновать День Европы вместо Дня Победы 9 мая. Об этом заявил заместитель главы региона Илья Узун, передает РИА Новости.

В обращении к премьер-министру Молдавии Дорину Речану он подчеркнул, что в Гагаузии 2025 год объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Узун отметил, что гагаузы сражались на фронте, трудились в тылу и участвовали в партизанском движении.

«Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом "срочно" или "обязательно", не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма», — резюмировал замглавы Гагаузии.

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