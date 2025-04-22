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19:18, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Молдавии отказались от Дня Победы

Лидер «Победы» Петрович: 9 мая в Молдавии будет отмечаться только День Европы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

9 мая в Молдавии будет отмечаться только День Европы на главной площади столицы республики — Кишенева. Об этом заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале после совещания в мэрии Кишенева.

«Был озвучен сюрприз от властей, представитель госканцелярии, правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может», — написал он.

По словам Петровича, на главной площади Кишенева будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие президент Молдавии Майя Санду, члены правительства республики и около 20 посольств стран Европы.

При этом он отметил, что было предложено провести праздник 80-летия Победы в любом другом виде. Обсуждение этого состоится в мэрии через два дня.

Ранее Майя Санду встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Кишиневе. По ее словам, она обсудила с сотрудничество Молдавии с альянсом, региональную безопасность и гибридные угрозы, включая кибератаки.

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