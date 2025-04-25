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17:33, 25 апреля 2025Россия

Гладков описал ситуацию в Белгородской области словами «еще один трагический день»

Гладков: Два человека стали жертвами атаки беспилотника в Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Два человека стали жертвами атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, написав в Telegram сообщение со словами «еще один трагический день для нашего региона».

25 апреля украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Грайворонском районе области. Жертвами стали двое мирных жителей — они не смогли дождаться медиков.

Еще один находившийся в машине мужчина ранен — у него осколочные ранения туловища и конечностей. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее 25 апреля пострадал еще один житель Белгородской области. Автомобиль мужчины также подвергся атаке украинского дрона. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, спины и ноги — его госпитализировали.

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