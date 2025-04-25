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15:14, 25 апреля 2025Россия

В России дрон ВСУ ударил по движущейся ГАЗели

Белгородский губернатор Гладков: Водитель пострадал при ударе БПЛА ВСУ по ГАЗели
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Грайворонского округе Белгородской области водитель ГАЗели получил ранение при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Беспилотник атаковал движущуюся по дороге ГАЗель. Ранен водитель», — сообщил Гладков. По его информации, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, спины и ноги.

Раненого водителя попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, заверил губернатор.

25 апреля Гладков также сообщал, что семья пострадала при ударе ВСУ по селу Дунайка. Там дрон атаковал легковой автомобиль, где находилась супружеская пара и их 42-летний сын. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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