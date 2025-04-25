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12:05, 25 апреля 2025Мир

Глава МВД Индии призвал выдворить на родину всех граждан Пакистана

Глава МВД Индии Шах призвал выдворить на родину всех граждан Пакистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Амит Шах

Амит Шах. Фото: Amit Dave / Reuters

Министр внутренних дел и по делам сотрудничества Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, глава индийского МВД попросил провести регистрацию всех граждан Пакистана в штатах и принять меры для обеспечения их скорейшего возвращения на родину.

Уточняется, что Шах поставил задачу гарантировать, что ни один пакистанец не останется в Индии после истечения крайнего срока.

Ранее стало известно об обстреле пограничных постов Индии из стрелкового оружия со стороны Пакистана. В индийской армии уточнили, что «эффективно ответили» на действия соседней страны.

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