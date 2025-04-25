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17:58, 25 апреля 2025Силовые структуры

Готовивших подрыв отдела полиции в Дагестане заключили под стражу

Суд арестовал четырех человек, готовивших нападение на отдел полиции в Дербенте
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу четырех предполагаемых террористов, которые готовили подрыв отдела полиции в Дербенте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и руководство им»), части 3 статьи 30 и части 3 статьи 223.1 УК РФ («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Пятерых местных жителей, которые объединились в устойчивую группу для осуществления терактов, поймали 22 апреля. При задержании они оказали сопротивление силовикам, в результате чего один злоумышленник был ликвидирован.

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