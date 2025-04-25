Готовивших подрыв отдела полиции в Дагестане заключили под стражу

Суд арестовал четырех человек, готовивших нападение на отдел полиции в Дербенте

Суд заключил под стражу четырех предполагаемых террористов, которые готовили подрыв отдела полиции в Дербенте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и руководство им»), части 3 статьи 30 и части 3 статьи 223.1 УК РФ («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Пятерых местных жителей, которые объединились в устойчивую группу для осуществления терактов, поймали 22 апреля. При задержании они оказали сопротивление силовикам, в результате чего один злоумышленник был ликвидирован.

