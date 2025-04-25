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15:53, 25 апреля 2025Бывший СССР

Кличко предположил принуждение Украины к уступкам территорий

Кличко: Сценарий принуждения Украины к территориальным уступкам вполне вероятен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сценарий принуждения Украины другими странами к территориальным уступкам в ходе урегулирования конфликта с Россией вполне вероятен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению, как мы видим, такой сценарий вполне возможен. И о нем сегодня говорят многие мировые политики и медиа», — подчеркнул политик.

Кличко прокомментировал свое высказывание в интервью «Би-би-си» и предположил, что он «не открыл Америку» заявлениями о возможном принуждении Киева. При этом мэр Киева выступил против подобного сценария и заявил о необходимости для Украины «бороться до последнего» против территориальных уступок в мирном соглашении.

Ранее Кличко допустил уступки России по территориям ради прекращения конфликта. Однако он заявил, что украинцы якобы не примут такой сценарий урегулирования противостояния.

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