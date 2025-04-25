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09:49, 25 апреля 2025Бывший СССР

Кличко допустил уступки России по территориям ради прекращения конфликта

Мэр Киева Кличко: Украина может отказаться от территорий ради мира
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ради мира Украина может отказаться от части территорий, хотя этот сценарий якобы не поддержат украинцы. Уступки России по земле допустил в интервью с «Би-би-си» мэр Киева Виталий Кличко.

«Один из сценариев — это отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением», — заявил политик.

Он добавил, что президента Украины Владимира Зеленского к болезненным уступкам могут принудить внешние силы.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе совместной пресс-конференции призвал Зеленского уступить территории России. По его словам, готовность Киева пойти на компромисс — это главное условие полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

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