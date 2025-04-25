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02:42, 25 апреля 2025Мир

Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

Лавров: Россия готова к сделке по Украине, но остаются детали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сделке с США по Украине, однако есть определенные детали, которые еще предстоит доработать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

По словам главы ведомства, с его стороны будет неуместно разглашать подробности потенциального соглашения, так как этого не стал делать и сам президент США Дональд Трамп. Лавров также отметил, что глава Белого дома совершенно справедливо верит в то, что переговоры по урегулированию конфликта движутся в правильном направлении.

Ранее Трамп призвал президента России Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Американский президент заявил о своем недовольстве относительно ударов Российской армии по Украине и подчеркнул, что «это ненужно и не вовремя».

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