Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

Лавров: Россия готова к сделке по Украине, но остаются детали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сделке с США по Украине, однако есть определенные детали, которые еще предстоит доработать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

По словам главы ведомства, с его стороны будет неуместно разглашать подробности потенциального соглашения, так как этого не стал делать и сам президент США Дональд Трамп. Лавров также отметил, что глава Белого дома совершенно справедливо верит в то, что переговоры по урегулированию конфликта движутся в правильном направлении.

Ранее Трамп призвал президента России Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Американский президент заявил о своем недовольстве относительно ударов Российской армии по Украине и подчеркнул, что «это ненужно и не вовремя».