В ЛНР скончалась пострадавшая при атаке ВСУ девочка

Пострадавшая при атаке ВСУ по Лисичанску девочка скончалась в больнице

Одна из девятилетних девочек, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску, скончалась в больнице. Об этом рассказали в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).

«Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице», — говорится в сообщении. Вторая девочка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Состояние пострадавшей при атаке на Лисичанск пожилой женщины оценивается как средней степени тяжести, указали в правительстве.

Ранее стало известно, что две девятилетние девочки-близняшки получили ранения в результате обстрела Лисичанска. В марте из-за удара по населенному пункту обрушились несколько этажей жилых домов и разрушились кровли.