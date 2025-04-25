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22:25, 25 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР скончалась пострадавшая при атаке ВСУ девочка

Пострадавшая при атаке ВСУ по Лисичанску девочка скончалась в больнице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Одна из девятилетних девочек, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску, скончалась в больнице. Об этом рассказали в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).

«Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице», — говорится в сообщении. Вторая девочка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Состояние пострадавшей при атаке на Лисичанск пожилой женщины оценивается как средней степени тяжести, указали в правительстве.

Ранее стало известно, что две девятилетние девочки-близняшки получили ранения в результате обстрела Лисичанска. В марте из-за удара по населенному пункту обрушились несколько этажей жилых домов и разрушились кровли.

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