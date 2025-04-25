Лолита назвала бандитов лучшими мужчинами

Певица Лолита заявила, что ей всегда нравились криминальные авторитеты

Певица Лолита Милявская заявила, что лучшим мужчиной в ее жизни был криминальный авторитет. Ее слова приводит Super.ru.

Исполнительница отметила, что таким был один из ее мужей. «Мой следующий муж был из числа авторитетов. И я его очень сильно любила. И он очень сильно любил меня. Если честно, я всегда любила именно этих мужиков», — сказала она, добавив, что другие мужчины были для нее «пресными и противными».

«Да, у них тоже были жуткие нравы. Но мои лучшие мужики в жизни — это те, которых когда-то называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — заключила артистка.

Ранее Лолита Милявская заявила, что публика стала любить ее сильнее из-за травли со стороны общественников.