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16:10, 25 апреля 2025Культура

Лолита назвала бандитов лучшими мужчинами

Певица Лолита заявила, что ей всегда нравились криминальные авторитеты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила, что лучшим мужчиной в ее жизни был криминальный авторитет. Ее слова приводит Super.ru.

Исполнительница отметила, что таким был один из ее мужей. «Мой следующий муж был из числа авторитетов. И я его очень сильно любила. И он очень сильно любил меня. Если честно, я всегда любила именно этих мужиков», — сказала она, добавив, что другие мужчины были для нее «пресными и противными».

«Да, у них тоже были жуткие нравы. Но мои лучшие мужики в жизни — это те, которых когда-то называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — заключила артистка.

Ранее Лолита Милявская заявила, что публика стала любить ее сильнее из-за травли со стороны общественников.

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