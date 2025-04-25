Лолита сообщила о росте народной любви из-за отмены концертов

Певица Лолита заявила, что зрители полюбили ее сильнее из-за травли

Певица Лолита Милявская заявила, что публика стала любить ее сильнее из-за травли со стороны общественников. Об этом сообщает Telegram-канал «Страсти».

В 2025 году концерты артистки часто отменялись из-за жалоб активистов. Так, запланированные выступления Милявской не состоялись в Ижевске, Костроме, Ульяновске, Томске и других городах. По словам певицы, шоу, которые все-таки не отменяют, проходят с большим успехом.

«Зритель всегда на стороне тех, кого травят. Мы любим тех, кого обижают. Хочется их защитить», — объяснила Лолита. Артистка добавила, что хотела бы лично встретиться с «доносчиками», которые срывают ее выступления.

Ранее Милявская обматерила общественников, потребовавших отменить ее выступление в Ижевске. Используя нецензурную лексику, певица порекомендовала активистам указывать в жалобах свои данные, чтобы их можно было вызвать в суд за клевету.