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08:58, 25 апреля 2025Мир

Маска насмешило заявление Зеленского о помощи от США

Маск не смог сдержать смех после слов Зеленского о помощи от США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о военной помощи от Соединенных Штатов. Своими эмоциями он поделился в соцсети X.

Ранее американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей в социальной сети, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи.

«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — прокомментировал Маск данный пост.

До этого в интервью журналисту Бену Шапиро, Зеленский рассказал, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, был должным образом учтен.

Также на днях украинский лидер рассказал, что Киев не обсуждал с США предоставление нового пакета военной помощи. Сейчас какие-либо договоренности по этой теме отсутствуют. Политик также добавил, что Киев бы «очень не хотел» лишиться помощи от Вашингтона.

До этого Зеленский заявил, что Украина не признает долги за военную помощь, полученную ранее от США. Так политик прокомментировал полученный Киевом проект нового соглашения по полезным ископаемым.

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