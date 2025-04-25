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10:50, 25 апреля 2025Россия

Мать российского участника СВО захотели депортировать из-за одной ошибки

72.ru: В Тюмени мать участника СВО захотели депортировать в Узбекистан
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Тюмени мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине захотели депортировать в Узбекистан из-за одной ошибки в документах. Об этом сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрий Рябцев, пишет 72.ru.

По данным издания, Наиля Портнова родилась в 1962 году в Узбекской ССР, однако после распада Советского Союза она с семьей переехала в Тюменскую область. Муж и дети получили гражданство России, но в ее документы вкралась ошибка — в Узбекистане чиновники выдали женщине паспорт с опечаткой в имени, и уже более 30 лет она не может ее исправить.

Как рассказал Рябцев, российские чиновники сказали женщине, что исправить ошибку смогут только в Узбекистане, но тем самым якобы ввели ее в заблуждение.

«Подобные ошибки в паспорте у нас исправляют в судебном порядке — на установление факта, имеющего юридическое значение, уходит шесть-восемь месяцев. А в Узбекистане явно также или больше», — объяснил общественник.

По его словам, мужа женщины уже давно не стало, а сын находится в данный момент на СВО и выполняет задачи Вооруженных сил России (ВС РФ). В это время МВД приняло решение выдворить женщину из России.

На данный момент отправлены обращения прокурору российского региона Александру Попову, уполномоченному по правам человека Олегу Датских и полпреду в Уральском федеральном округе Артему Жоге.

Ранее бойцу из Узбекистана, потерявшему руку и ногу на СВО, отказали в упрощенном получении российского гражданства. Его семья начала получать угрозы.

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