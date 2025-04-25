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09:44, 25 апреля 2025Ценности

Майли Сайрус в мини-юбке залезла на строительные леса

Майли Сайрус в мини-юбке залезла на строительные леса для рекламы Maybelline
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном образе снялась в рекламе косметического бренда Maybelline на улице в Нью-Йорке. Материал приводит Daily Mail.

32-летняя звезда предстала перед камерами в черном наряде, который состоял из топа с глубоким декольте, заправленного в кожаную мини-юбку. Также она надела кожаную оверсайз-куртку, прозрачные колготки и остроносые сапоги на шпильках.

При этом в указанном образе знаменитость залезла на металлические строительные леса.

Ранее в апреле российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, в откровенном наряде снялась с раздвинутыми ногами.

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