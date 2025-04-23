Инстасамка в откровенном наряде снялась с раздвинутыми ногами

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,4 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость снялась в рекламе бренда спортивной одежды Irnby. Она предстала перед камерой в кофте с логотипом марки и легинсах со сборкой между ягодицами. Также звезда надела белые вязаные гетры и остроносые туфли на шпильках.

При этом инфлюэнсершу запечатлели в нескольких позах с раздвинутыми ногами.

Ранее в апреле Инстасамка в прозрачных колготках также показала ягодицы крупным планом.