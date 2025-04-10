Инстасамка в прозрачных колготках показала ягодицы крупным планом

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала откровенные архивные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,4 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница предстала на одном из кадров, сидя спиной к камере. Она надела белое боди и прозрачные колготки и продемонстрировала ягодицы крупным планом.

Фото: @instasamka

Кроме того, на другом снимке звезда позировала с разведенными в стороны ногами, в кроп-топе без бюстгальтера и крошечных белых трусах.

Ранее в апреле певица Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео.