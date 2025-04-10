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10:47, 10 апреля 2025Ценности

Инстасамка в прозрачных колготках показала ягодицы крупным планом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала откровенные архивные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,4 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница предстала на одном из кадров, сидя спиной к камере. Она надела белое боди и прозрачные колготки и продемонстрировала ягодицы крупным планом.

Фото: @instasamka

Кроме того, на другом снимке звезда позировала с разведенными в стороны ногами, в кроп-топе без бюстгальтера и крошечных белых трусах.

Ранее в апреле певица Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео.

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