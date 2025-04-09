Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в откровенном наряде станцевала перед камерой. Соответствующая публикация появилась на странице сервиса «Яндекс Музыка» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница предстала на размещенном видео в облегающем прозрачном комбинезоне белого цвета и серебристых босоножках на высоких каблуках. Также она надела бюстгальтер и трусы и показала крупным планом полуобнаженные ягодицы.

В свою очередь, в подписи к публикации оказалось указано, что новый альбом исполнительницы Harmony выйдет в пятницу, 11 апреля.

Ранее в апреле Глюкоза вышла на сцену во время концерта в стрингах поверх колготок.