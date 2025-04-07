Глюкоза вышла на сцену в стрингах поверх колготок

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в откровенном наряде вышла на сцену. Соответствующая публикация появилась в сторис на странице стилиста Александра Писакина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница презентовала в Москве свой новый мини-альбом Harmony. Она появилась перед зрителями в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных колготках, поверх которых надела стринги.

Также звезда дополнила образ остроносыми ботфортами на шпильках, кожаными перчатками выше локтя и массивными очками с затемненными линзами.

Ранее в апреле Глюкоза откровенно станцевала перед камерой в мини-шортах.