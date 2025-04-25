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14:38, 25 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о ненастьях

Синоптик Позднякова: В столице в ближайшие часы пройдут дожди
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ближайшие часы в столице могут пройти локальные кратковременные дожди, сообщила агентству «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Осадки ожидаются локальные и кратковременные. При этом ливня с грозой не будет — для этого в настоящее время слишком холодно.

В свою очередь в МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета жителей столицы предупредили, что начиная с ночи пятницы, 25 апреля, на субботу, 26 апреля, по территории Москвы и Московской области ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов Цельсия. В ночь на воскресенье, 27 апреля, температура воздуха понизится до отметок минус 2 — плюс 2 градуса. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Теплая погода вернется в Москву в начале мая. Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что теплеть начнет с 29 апреля, а уже 1 мая столбики термометров в Москве достигнут плюс 15-20 градусов.

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