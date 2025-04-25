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07:00, 25 апреля 2025Забота о себе

Мужчинам подсказали доступный способ усилить потенцию

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Потенция — важный аспект мужского здоровья, который зависит от множества факторов, включая физическую активность, считает эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов. О влиянии спортивных нагрузок на либидо мужчин он рассказал «Ленте.ру».

По словам Панова, регулярные тренировки не только укрепляют здоровье в целом, но и способствуют улучшению кровообращения, повышению уровня тестостерона и снижению стресса, что напрямую положительно влияет на сексуальную функцию. Наиболее эффективными для улучшения потенции у мужчин он считает кардиотренировки.

Кардионагрузки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, что крайне важно для хорошего кровообращения, в том числе в области малого таза. Улучшение кровотока способствует эрекции и общему сексуальному здоровью. Также продлить половой акт и усилить эрекцию помогут различные упражнения для мышц тазового дна

Руслан Пановэксперт-методист и координатор направления групповых программ

Не менее важны для потенции и силовые тренировки, добавил Панов. Подобные нагрузки, в том числе и высокоинтенсивные интервальные тренировки, стимулируют выработку тестостерона — гормона, который важен для либидо и потенции, объяснил он.

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Эксперт также посоветовал мужчинам гулять на свежем воздухе, так как прогулки улучшают общее самочувствие, снижают уровень стресса и способствуют выработке витамина D, который важен для поддержания уровня тестостерона.

Ранее испанские ученые раскрыли удивительную причину проблем с потенцией. Исследователи выяснили, что дефицит витамина D может снижать способность к эрекции и ослаблять эффект препаратов для лечения сексуальных расстройств.

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