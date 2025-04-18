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16:23, 18 апреля 2025Наука и техника

Раскрыли удивительную причину проблем с потенцией

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Испанские ученые выяснили, что дефицит витамина D может снижать способность к эрекции и ослаблять эффект препаратов для лечения сексуальных расстройств. Результаты исследования опубликованы в The British Journal of Pharmacology.

В эксперименте приняли участие 12 мужчин, у которых оценили уровень витамина D в крови и изучили состояние кавернозных тел — ткани, отвечающей за наполнение кровью полового члена. Оказалось, что при дефиците витамина D нарушается функция этой ткани, что может приводить к проблемам с эрекцией.

Кроме того, участники с пониженными показателями витамина D чаще жаловались на низкую эффективность средств, повышающих либидо. Авторы предполагают, что витамин играет важную роль в работе сосудов и мышц, от которых напрямую зависит эректильная функция.

По статистике, дефицит витамина D наблюдается примерно у одного из десяти взрослых. Его нехватка может быть связана с недостатком солнечного света, нарушениями питания или обмена веществ. Восполнить уровень можно с помощью добавок или продуктов, богатых жирорастворимыми витаминами, таких как рыба и яйца.

В марте 2025 года ученые сообщали и о другой пользе витамина D: оказалось, его высокие дозы способны существенно замедлить развитие рассеянного склероза на самых ранних стадиях.

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